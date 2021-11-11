戰遊網 (Wargaming.net) 宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.10版本更新，引入大規模畫面更新，推出加入超級戰艦的全新賽季排名戰，軍備競賽也將以限時戰鬥類型重返遊戲。

首先，0.10.10 版本更新針對畫面進行幾項大規模提升和更動。所有地圖的水面模擬和視覺效果都已完全重新設計。新的模擬系統可以創造任何形狀和高度的波浪，同時還為波浪動態增添真實感。這意味著波浪會輕輕搖動戰艦，而戰艦也將隨波浪的高度變化而有所反應。這項更動不會影響遊戲玩法。再來，地圖和港口也進行了大規模更新，以適應增強的高畫質紋理。除了地圖的水面外，遊戲中的水下世界在0.10.10 版本更新也進行了變更，在部分地圖上添加了水下植被。

新的模擬系統可以創造任何形狀和高度的波浪，同時還為波浪動態增添真實感。

第五季排名戰將於0.10.10 版本更新中登場，超級艦艇也將正式加入戰局，除了曾參與 0.10.5 版本更新「巨戰」的 Satsuma 和 Hannover，四艘全新超級戰艦也將開放讓玩家指揮，包括Condé、Annapolis、Yamagiri 和 Zorkiy。每一艘超級艦艇都各具特點，可讓玩家們在戰鬥中採用替代的遊戲戰術，並做出不同的決策。玩家可在軍械庫中以全新資源超級艦艇代幣兌換隨機組合包，藉此租用這 6 艘超級艦艇。代幣可透過以 X 階戰艦完成特殊戰鬥任務來獲取。

另外，0.10.10 版本更新中，IV階Komsomolets、VI階Serov、VIII階Pobeda 和 X階Admiral Nakhimov等蘇聯航空母艦將全面開放讓玩家進行研發。另一方面，德國 III 至 IX 階主力艦在 0.10.10 版本更新將持續開放搶先體驗，玩家能以德國代幣兌換依序組合包取得戰艦跟迷彩。一項特殊戰鬥任務將於此版本更新釋出開放讓玩家挑戰，其完成獎勵為一面旗幟和「德國主力艦：第 2 部分」臂章。

最後，廣受歡迎的軍備競賽將作為限時戰鬥類型在 0.10.10 版本更新重返遊戲。這是一輪重要的測試，為日後將軍備競賽添入隨機戰鬥做準備。玩家須採用12 vs 12的編制，並使用 IX 和 X 階戰艦參戰。新一輪的軍備競賽將推出新的增益效果，可增強武器傷害，並提高當前和最大血量值。