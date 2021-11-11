在家附近的小7便利店就能申請保險理賠。保險局正式開放保險業可利用超商多媒體服務機，即7-11的ibon、全家便利店的famiport等辦理保戶理賠文件受理，台灣人壽11日也宣布，在歷經一年多的試辦驗證，已獲保險局核准，成為保險業第一家正式開辦「ibon線上理賠申請（便利賠）」，保戶可省下傳統的單據寄送時間，獲得較快速的理賠。

金管會對這項開放，特別還發布新函令即「保險業辦理超商多媒體服務機（KIOSK）線上理賠申請業務應遵循事項規範」。在傳統業務員代理送件、郵寄或臨櫃申請理賠之餘，又多了一個新管道。

金管會對這個新理賠管道，設下四項限制與四項追蹤，四限制即利用超商的多媒體服務機辦理賠申請，一是限實支實付與日額型的住院醫療費用保險與傷害醫療險；二是當次理賠總額小於10萬元；三是匯款僅能匯入受益人、即被保險人本人的帳戶；四是事故原因不需進行理賠調查，實支實付型住院醫療費用保險及傷害醫療險限住院且不需正本收據，符合這四項限制的理賠，才能用超商的機器辦理。

另外開辦此項服務的保險公司，每半年還要進行四項追蹤，一是理賠正確率，不能低於傳統理賠的正確率；二是平均理賠天數，要比傳統理賠天數至少要少一天；三是紙本繳回率，即保戶在用完自動機器掃瞄上傳文件後，紙本還是要在超商繳回或寄回保險公司，比率必須達100％，或沒有超100％繳回時，保險公司對所有沒有繳回的保戶要調查文件真偽，調查比率要達100％；四是沒有發生保戶資料留在超商機器裡或委外廠商機房的情況。

台壽表示，其試辦7-11的ibon受理理賠文件業務期間，每個月都有近百位保戶利用這管道申請，其中非都會區的案件高達57％，最遠的案件來自金門縣金城鎮，台壽對申請保戶進行使用滿意調查，無論在繼續使用、推薦親友及滿意度三項中均給滿分的五分，整體滿意度高達98％，以此印證「便利賠」是更簡單快速的理賠申請管道。

台壽也指出利用ibon申請理賠有三步驟，一是依ibon引導線上填寫申請資料；二是在事務機掃描上傳申請文件；三到櫃台免費包裝寄送紙本文件，即可算線上完成理賠申請。