HUSH以〈安和〉拿下了今年金曲獎最佳作曲人後，趁勝追擊近日推出新單曲〈衣櫃歌手〉，視覺照由HUSH親力親為，發想出令人驚豔的視覺衝擊感，包含主視覺預告和單曲概念照；為了強調身體在發光，HUSH嘗試想了很久的鑽石妝，但他為此吃盡苦頭，先是花了二天時間漂了一頭淺色頭髮，漂到頭皮發麻、又刺又熱，像被人用力抓扯的頭髪般，又乾又澀，宛如稻草。且為了方便在拍照時變換不同造型，髮型師首次嘗試潤滑劑當髮品，讓HUSH直呼「很新鮮」。

然而愛美的代價不止於此，為了呼應「生於赤裸、活於裝扮」，強調「身體在發光」，拍攝時，HUSH的臉及全身恣意灑上亮粉，閃亮無比的成果，卻花費了3天才完全卸除亮粉。〈衣櫃歌手〉由五月天瑪莎和HUSH共同製作，並邀請陳建騏老師編曲，向來從生活找尋創作靈感的HUSH，在疫情嚴峻宅在家日子，靈感並沒就此消逝，因一次和朋友使用一款手機線上KTV的APP，一同在線上高歌，由於怕吵到鄰居或同住的家人，於是躲在被窩或衣櫃裡大聲歡唱，觸發HUSH創作出〈衣櫃歌手〉。

HUSH為拍攝單曲概念照吃盡苦頭。（相信音樂提供）

雖然歌名看似帶有性別議題，但廣義來說，HUSH想透過「衣櫃」來傳達關於自我壓抑的束縛，鼓勵大家勇敢展現自己，他說：「平常生活壓抑，會透過唱歌APP把它宣洩出來，就像有人想要當歌手出唱片，只敢在衣櫃裡練歌。」HUSH接下來將投入27日的「貴人散步音樂」，以及28日的「城市音樂節」演出。