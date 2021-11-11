提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦發射標準2型（SM-2）飛彈

美國陸軍目前正在關島實驗性部署以色列製「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，而關鍵重點在於，要能有效防禦來襲的巡弋飛彈等威脅。

據《動力》（The Drive）網10日報導，美軍仍設法在具有高度戰略重要性的關島周圍建立更廣泛，也更多層的飛彈防禦網。而為了迅速、有效，並在負擔得起的狀況下達成目標，其中一個充滿創意的方式，或許就是重新利用美國海軍想要淘汰的提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦。

目前美軍在關島部署的防空和彈道飛彈防禦系統，除了終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）系統外，還有「鐵穹」防禦系統。而美軍強調，部署「鐵穹」只是暫時的，當這套系統在島上時，沒有任何實彈攔截射擊的計畫。去年出現提案，說要在關島建類似羅馬尼亞的固定「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦基地。

至於催化這提案的，有相當一部分是由於美方日益擔心，中方可能在亞太區潛在的大國衝突期間，對島上造成空中和飛彈威脅。然而，今年3月時，美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）署長希爾（Jon Hill）指出，相關地上設施可能無法滿足關島對防空和飛彈防禦的需求。

無論將飛彈防禦系統設在地下碉堡，或是裝上機動平台，表面上是由於關島的地形和整體空間受限所致。但分析指出，這顯示萬一美中等實力相當的對手爆發大規模衝突時，這類設施可能很容易遭破壞。

也就是在這兒，美國海軍的提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦可以派上用場。目前這級巡洋艦有21艘仍在服役，但海軍在2022會計年度的預算案中提出計畫說，打算要淘汰其中7艘最老舊的。

華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）海戰和先進技術（Naval Warfare and Advanced Technology）高級研究員沙德勒（Brent Sadler）8月指出，在這7艘巡洋艦中，「希羅」號（USS Shiloh），「伊利」號（USS Erie）和「皇家港」號（USS Port Royal）都有神盾彈道飛彈防禦系統（Aegis Ballistic Missile Defense System），肩負起這新角色最理想。