本週五上午08:00美國職籃東區多倫多暴龍將作客費城與76人一較高下，暴龍目前戰績6勝5敗正好位於聯盟東區中間老八的席次，76人如今8勝4敗稍稍領先暴龍排名東區第四，暴龍目前客場出賽4戰全勝展現強大的抗壓性，本役 76人的主場優勢恐怕沒那麼明顯，究竟週五之戰兩隊會擦出甚麼樣的火花呢？

暴龍在2019年賽季奪冠後境遇急轉直下，總決賽MVP里歐納德(Kawhi Leonard)與當家射手格林(Denny Green)率先離隊，隔年是主力內線伊巴卡(Serge Ibaka)轉戰快艇，今年暑假王牌控球洛瑞(Kyle Lowry)與得分好手包威爾(Norman Powell)也分別投靠熱火以及拓荒者，如今暴龍的得分重擔落在當年第三得分點阿努諾比(OG Anunoby)與防守要角范弗利特(Fred VanVleet)身上，昔日奪冠主力雖紛紛離去，但嚴謹的防守體系終究扎實的傳承了下來，本季暴龍的場均失分僅101.8分在聯盟東區僅次於熱火，暴龍用防守彌補了他們進攻上的不足。

『屋漏偏逢連夜雨』這句話目前完全體現在76人的身上，論陣容76人絕對是東區頂尖的存在，但因為上一季結束球團和狀元控球西蒙斯(Ben Simmons)互結心結，讓西蒙斯鐵了心無限期離隊，76人靠著其他球員的天賦與努力克服，開季打出亮眼的8勝2敗，想不到陣中疫情擴散，主力哈里斯(Tobias Harris)、安比德(Joel Embiid)與其他球員先後確診新冠肺炎，戰力大幅下滑，本週二、三接連敗給尼克以及公鹿，週五迎戰暴龍情勢恐怕不妙。

週五之戰暴龍就算背靠背出賽(前一天才與塞爾提克交手)加上客場作戰，但還是優於被疫情無情肆虐而缺兵少將的76人，運彩不讓分玩法投注暴龍勝想必是比較明智的選擇。另外暴龍防守有如銅牆鐵壁，76人得分主力又紛紛缺陣，『全場小分』以及『主隊小分』也都是值得投資的好標的。