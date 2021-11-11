成大今日舉行90周年校慶與名譽博士學位頒贈典禮，由成大校長蘇慧貞授予台達電執行長鄭平名譽工學博士學位，鄭平表示今年正好是成大成立90週年、台達電成立50週年，能獲得這個榮譽博士備感榮幸。值得注意的是，台達電創辦人鄭崇華在2007年獲頒成大榮譽工學博士，相隔14年後鄭平也獲得同一榮譽，特別不同。

成大表示，鄭平帶領台達電代表台灣產業承諾世界永續發展的未來，而且鄭平經營績效卓著，任內除帶領台達營收穩定成長、市值成長三倍，品牌價值亦逐年提升達到2020年的3.31億美元，主導台達電轉型進入工業品牌領域，整合事業群並同步垂直與水平整合組織資源，提供完整解決方案。

鄭平在致詞中表示，十分感謝成大對台達電經營績效的肯定，今日成為成大校友備感榮幸，台達電20年前就在成大設立了李國鼎科技講座，這些年來台達跟成大進行了非常多的合作，除了產學聯合研發之外，包括設立講座以獎勵先端研發計畫、設立產碩專班及泰國泰達電國際人才專案、設立新領域學院並捐建教學大樓等，強化雙方緊密合作，也讓台達電在先進研發的道路上因為擁有傑出夥伴，腳步更加穩健，在台達電服務的成大校友同仁占比為國內各校最高，對台達近年來的轉型與成長都是很重要的後盾。

台達與成大早在2009年即開始共同執行為期10年的「成大台達聯合研發計畫」，此計畫為成大和產業界第一件「關鍵投資研發（matching fund）」的產學合作，2020 年，台達與成大共同成立先進技術研究中心，台達除提供實驗設備外，研發人員及工程師也進駐成大，與電資學院、工學院共同研發具產業價值的先進運動控制及品質診斷等軟硬體科技。

他在致詞中強調，台達電長期落實企業社會責任於日常營運中，在2015年的聯合國氣候會議COP21參與We Mean Business承諾，2017年通過科學減碳目標（science-based targets；SBT），藉由落實自主節能減碳、建置自發自用太陽能系統以及購買綠電或國際再生能源憑證三大方式，2020年碳密集度已下降超過55％，連續三年超越SBT年度標準，2021年進一步承諾RE100目標，宣布全球廠辦將在2030年100%使用再生能源及達成碳中和。

頒授典禮現場，成大105學年度名譽博士旺宏董事長吳敏求與會，此外，成大副校長蘇芳慶、副校長賴明德、副校長陳玉女、副校長李俊璋、教務長王育民、電資學院暨敏求智慧運算學院院長詹寶珠，以及台達電董事長海英俊、副董事長柯子興、永續長周志宏、人資長陳啟禎、資通訊事業群總經理鄭安、機電事業群總經理劉佳容等經營團隊成員皆出席觀禮。