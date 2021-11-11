新竹縣人口已超過57萬人，下屆議員選舉席次將多1席，地方希望把峨眉鄉畫為獨立選區，被中選會打回票後，在新竹縣市未合併下，下屆竹北市選區議員將從11席增為12席，甚至有13席，讓各政黨有意角逐者已摩拳擦掌展開布局，個個躍躍欲試！

縣府民政處長賴江海指出，依地方立法機關組織準則，人口超過56萬人，議員席次可增加1席，新竹縣目前人口已超過57萬人，地方希望把合併選區的北埔和峨眉兩鄉分開，各自選該鄉的縣議員，達到一鄉鎮一議員，鄉鄉等值的目標。

但，這項議員選區變更案，並未獲中選會通過，依照選區劃分相關規定的計算方法，新竹縣下屆縣議員從36席增為37席，縣總人口減少原住民人口數，除以非原住民34席議員，平均是16820人選1席。

賴江海說，竹北市人口成長最快，目前已有20.5萬餘人，分配到12點多席議員，新竹縣市若未合併，明年底選舉確定會增加1席，從現有11席增為12席，是不是會有變化，要看明年6月全縣最新的人口公告。

按照目前16820人選1席議員的計算方式，關西鎮分配1席外另有餘1萬1千多人，可再分配1席；其次是竹北市12席另有餘8千多人，因分配席次不足，未再分配1席。若明年6月前，竹北市人口再攀升，尾數贏過關西，竹北選區的議員席次將再增加1席，關西則可能會從2席變1席。

如果，民進黨執意要把新竹縣市合併成「大新竹市」，將使目前縣市議員共70席縮減成44席，扣除山地和平地原民3席，各區也將依照人口數計算分配41席。有熟悉地制法相關法規的人士認為，新竹縣市要趕在2022選舉合併，應該是來不及！