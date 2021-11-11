推薦賽事 : 11/13(六)，08:00 卡加利火焰@多倫多楓葉

本季打出火熱開局的卡加利火焰本週末將展開長達11天的客場賽程，客場之旅的第二站將造訪近況同樣不俗的多倫多楓葉，上個賽季火焰與楓葉對戰成績是慘澹的2勝5敗2和，但火焰本季攻守兩端表現穩定，客場戰績5勝1敗在西部也遙遙領先，有機會在這場加拿大內戰成為最後的贏家。

上季無緣季後賽的火焰本季重整旗鼓，攻守效率都大幅提升。進攻端方面，火焰目前場均3.64顆進球高居西部第三，較上季的2.77球有長足的進步。前鋒高德若(Johnny Gaudreau)歷經兩個低迷的賽季後，本季進攻火力終於復甦；備受期待的新星特卡邱克(Matthew Tkachuk)本季收斂暴戾之氣，專注在進攻端的穿針引線，也是火焰進攻效率能提升的主因。防守端部分，過去幾季飽受傷病困擾的門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)本季滿血回歸，防守狀態奇佳無比，場均失球1.65球高居聯盟第二，4場完封更是領跑全聯盟，穩定的防守替火焰構築一道堅固的城牆。

楓葉今年開季狀態並不理想，10月僅繳出4勝5敗，除了主力前鋒馬修斯(Auston Matthews)因傷缺陣影響團隊火力外，一號門將姆拉澤克(Petr Mrazek)表現也大走鐘，場均失球高達3.75球。所幸楓葉的進攻在馬修斯歸隊後已逐漸加溫，教練團也適時拉上二號門將坎波爾(Jack Campbell)頂替狀態不佳的姆拉澤克，坎波爾出賽10場的場均失球僅有1.88球，解決了楓葉季初防守端崩盤的問題。在攻守戰力逐漸回穩後，楓葉近5戰拿下4勝，戰績也擠進東部八強之列。

雙方前鋒及門將的戰力不相上下，筆者認為決定此戰的關鍵在後防能力，火焰的哈里芬(Noah Hanifin)與安德森(Rasmus Andersson)不僅有較佳的防守紀律，進攻能力在聯盟後衛群中也屬上乘。而楓葉的雷利(Morgan Rielly)與德莫特(Travis Dermott)本季防守效率都有些微下滑，進攻破壞力也不若火焰的後衛銳利，因此筆者看好攻防戰力都較為出色的火焰能在客場拿下勝利，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。