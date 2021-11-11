從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），與辰亦儒結婚１年多感情甜蜜，外型亮眼的她看似身材高挑纖細，其實擁有傲人上圍，她也時常在IG和粉絲分享生活，日前她曬出一張身穿媽媽泳裝照的辣照，露出一雙大長腿，讓粉絲全都暴動，引來將近5萬人朝聖。

曾之喬日前在IG發文表示，「立冬那天很想曬太陽（這種太陽不曬我對得起自己嗎），借穿了親娘的泳裝，滿滿的花朵穿起來也是別有一番風味」，並上穿泳裝的性感照，只見她坐在泳池邊，將一頭長髮綁成大馬尾，身上穿著紫色連身泳裝，上面佈滿了大朵白花。

曾之喬拿著書遮住陽光，雙眼都瞇在一起，換上泳裝，不僅洩出性感S曲線，一雙白嫩長腿更是讓人看到目不轉睛，好身材全被看光，讓不少網友都直呼，「太太太太辣翻了」、「美成這樣子」、「好美身材太好了」、「喬穿泳裝太辣了，好看」、「怎麼穿都好美」。

還釣出女星林雨葶激動狂讚：「謝天娣妳可以不要這麼美嗎！」讓曾之喬忍不住笑回：「那麼激動幹嘛」，連王子都表示：「親娘很潮耶」，曾之喬也得意地回應：「應該是我穿才會潮吧」，意外掀起熱議。