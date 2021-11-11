美股通膨壓盤，台股今日在美股四大指數拖累下，開低走低震盪，早盤台積電(2330)成為壓盤主力，回測600元大關，其後跌幅收斂，但空方襲擊貨櫃三雄，盤面屬航空、鋼鐵、ABF載板、高價IC設計等相對抗跌，終場收跌107.13點、報在17452.52點、成交量為4001.26億元，今日台股摔下5日線，短線轉弱風險恐加大。

大型權值股今普遍走跌，晶圓雙雄台積電開低震盪，回測600元大關，終場收跌0.98%、報在606元，聯電(2303)收跌1.43%、報在62.2元。股王矽力-KY(6415)逆勢小漲、收漲0.1%，股后信驊(5274)獲外資喊到目標價3000元，收漲約0.9%、報在2710元，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)也均逆勢走揚，高價IC設計表現有撐，聯發科(2454)則收跌0.4%。

題材股部分，元宇宙指標股宏達電(2498)今為限制交易最後一天，盤中一度殺至跌停，終場收跌7.7%，威盛(2388)一度衝破百元大關，盤中也翻黑收跌2.7%，位速(3508)則收在漲停。

航運股今幾家歡樂幾家愁，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)今延續大漲氣勢，華航收盤續創新高，大漲9.27%、報在25.35元，長榮航則一度創高，終場收漲5.24%。貨櫃三雄午盤後遭空方突襲，萬海(2615)10月營收月減，今收在跌停，跌回先前起漲跌，長榮(2603)、陽明(2609)也均大跌8.7%、7.8%。

鋼鐵股今反彈走高，鋼廠前三季獲利均大幅倍增成長，且10月營收仍有龍頭中鋼(2002)創新高，預期第四季營運維持高檔，加上美國的基礎建設計畫可望於明年逐步開展，鋼鐵股盤中買盤湧進，中鋼(2002)收漲0.73%，大成鋼(2027)大漲逾5.5%，千興(2025)、春雨(2012)亦上漲逾4%，中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、春源(2010)等也全數走揚，鋼鐵股類股指數漲幅1.6%。

分析師表示，國際股市回檔，台股上檔也開始面臨9月時的套牢區間高點17633的壓力，短線進入震盪，加上今日5日線沒能守住，短線轉弱風險加大，可適時減碼，惟目前中長線格局未被破壞，呈現多頭排列，整理後仍有機會再上，選股上，輪動格局未變，高出低進為主，財報陸續公布，展望佳的個股偏多操作。電子主流IC設計、晶圓代工、伺服器、MINI LED等族群拉回逢低布局，傳產則關注航空、觀光族群。