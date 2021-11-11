高雄即將發大財？台積電日前正式宣布，將於楠梓的中油煉油廠設立新廠，預計2022年動工，2024年投產，使高雄新廠周邊商圈晉升房市「積動股」！不少人都對3年後的高雄房市產生無限想像！

台灣房屋根據實價登錄資料統計，護國神山所到之處的周邊商圈，近3年房價全數高奏凱歌，漲幅介於2.1%~29%之間，其中南科周邊的新市市區、善化LM特區，分別上漲29%、28.1%，一舉包辦冠亞軍席次，台積電最早進駐啟用的廠區竹科廠房，房價也早早起飛，近三年竹北高鐵特區也有21%漲幅，而2019年通過環評確定建廠的竹南，近3年也漲了12.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電是全球半導體產業的龍頭巨擘，疫情期間因供貨和出口量引發各國科技廠緊張，顯見台積電對國際的影響力。台積電確定落腳高雄，將可為區域引進「人口群聚力」、「產業聚合力」與「就業消費力」，堪稱區域經濟發展的中流砥柱，使護國神山成為房市的最大賣點，對照離高雄最近的南科廠區發展，近3年房價成長近三成，未來高雄楠梓新廠啟用後，周邊房價也有機會迎來2~3成的漲幅。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，台積電落腳的中油煉油廠舊址，不僅佔地廣大，還有捷運紅線繞行，往北可至右昌、後勁生活圈，與楠梓科技產業園區串聯發展；往南則是左營高鐵特區，享有三鐵共構的卓越交通，因此產業發展的前景可期。

由於右昌、後勁一帶為成熟商圈，腹地相對有限，近年僅有捷運後勁站周邊偶見捷運宅新案，在供給較稀少的情況下，價格微漲5%；高大特區則為新興重劃區，區內設有大型購物商場，也能快速通往熱鬧的右昌、德賢商圈，是近年楠梓的推案重鎮，親民房價也成了首購族的購屋天堂，但先前台積電設廠議題傳開後，高大特區的土地標售旋即再創新高，因此未來新案價碼預料將快速走揚。