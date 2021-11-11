2022卡達世界盃由於氣候原因延後至11月才舉行，因此各洲的資格賽也不像過往通常在前一年的年底結束，而是到明年的6月才全數底定。雖然距離資格賽結束大約還有半年時間，但目前已有卡達(主辦國)、德國(歐洲區J組第一)和丹麥(歐洲區F組第一)提前取得參賽資格。本週又適逢國際賽期，各洲的世界盃資格賽都將迎來關鍵戰役，歐洲區所有小組的首名更會全部產生，以下為各洲出線形勢盤點。

歐洲區：13個名額，10個小組首名晉級；10個小組次名+2個歐洲國家聯賽小組冠軍進行第2輪，12隊分3組進行淘汰賽，3支獲勝球隊晉級。

本週共有5組都將由前兩名對決進行生死戰，贏者全拿，敗者還有可能連參加第2輪的機會都失去。A組由葡萄牙主場對塞爾維亞、B組西班牙主場對瑞典、C組義大利主場對瑞士、G組荷蘭主場對挪威、H組克羅埃西亞主場對俄羅斯，基本上這5場比賽都將決定那一隊可以直接取得小組首名資格，G組是唯一情勢較為混亂的一組，排名第3的土耳其落後荷蘭4分、落後挪威2分，假如最後兩輪全勝，有機會後來居上。

預測各組首名隊伍：A組葡萄牙；B組瑞典；C組義大利；D組法國；E組比利時；G組荷蘭；H組克羅埃西亞；I組英格蘭

亞洲區：4.5個名額，2個小組前2名晉級，2個小組第3名進行附加賽，勝者再與其他洲的出線隊伍進行跨洲附加賽，爭取1個晉級名額。

亞洲區第3輪小組賽共12隊分兩組，每隊要進行10場比賽，目前只進行了4場，A組以伊朗、南韓和黎巴嫩分佔前3名情勢較佳，但南韓未來還有4場作客、黎巴嫩則有5個主場，排名可能會有變數。B組沙烏地阿拉伯4戰全勝穩居第一，澳洲3勝1敗排第2，阿曼和日本2勝2和並列第3。日本作客不敵阿曼表現讓球迷失望，但主場擊敗澳洲保住出線機會，如果日本打好本週兩個客場比賽，明年還有3個主場可以翻盤。

預測各組前兩名隊伍：A組伊朗、南韓；B組沙烏地阿拉伯、日本

南美洲區：4.5個名額，10隊進行主客雙循環，前4名晉級，第5名參加跨洲附加賽。

南美雙雄巴西與阿根廷在踢完11輪比賽後仍保持不敗，巴西10勝1和獨佔鰲頭，阿根廷7勝4和堅守第2，第3名的厄瓜多已落後巴西14分、落後阿根廷8分，巴、阿應能穩奪兩席。厄瓜多、哥倫比亞和烏拉圭3隊之間只有1分差距，領先其他5隊至少3分，爭奪另外兩個出線資格處於有利形勢。智利、玻利維亞和秘魯客場表現太差，巴拉圭則出現太多和局。厄瓜多高原主場向來是強隊墳墓，如果能從巴、阿兩隊身上搶分，晉級機會就高。

預測前4名隊伍：巴西、阿根廷、厄瓜多、烏拉圭

中北美洲及加勒比海區：3.5個名額，8隊進行主客雙循環，前3名晉級，第4名參加跨洲附加賽。

墨西哥和美國向來是中北美及加勒比海區的老大哥，目前分別以14分和11分暫居前2名。上屆世界盃美國在最後4輪自毀前程，主場負哥斯大黎加、作客平宏都拉斯、最後一輪作客敗給墊底已無緣晉級的千里達，被巴拿馬後來居上搶走出線資格，連跨洲附加賽機會也拱手讓給了最後一輪戰勝墨西哥的宏都拉斯。有了前車之鑑，美國勢必會加以提防。加拿大體壇近年突飛猛進，足球也有了大幅進步，女足還剛贏得今年的奧運金牌，本屆資格賽，加拿大暫以2勝4和的不敗戰績排名第3，包括作客踢平了墨西哥和美國，非常有機會繼1986年後，隊史第2次打進世界盃決賽圈。

預測前3名隊伍：墨西哥、加拿大、美國

非洲區：5個名額，10個小組首名出線，抽籤後分5組進行主客兩回合對戰，勝者晉級。

非洲足球強弱懸殊，目前各組領先者仍是球迷熟識的非洲強隊，H組塞內加爾和I組摩洛哥都以4戰全勝提前晉級第3輪。D組象牙海岸與喀麥隆、以及G組南非和迦納則是兩虎相爭，喀麥隆和迦納都還有主場對壘領先者的翻盤機會。

預測各組首名隊伍：A組阿爾及利亞、B組突尼西亞、C組奈及利亞、D組喀麥隆、E組馬利、F組埃及、G組迦納、J組坦尚尼亞

大洋洲區：0.5個名額，獲勝者參加跨洲附加賽。

因為疫情關係，大洋洲區的資格賽將推遲至明年3月舉行，大洋洲區龍頭過去幾乎都由澳洲把持，但澳洲以大洋洲冠軍身分出席世界盃僅有1974和2006兩屆，轉入亞洲區後則從2010至2018已連續3屆取得參賽資格。大洋洲區另一支曾參加世界盃決賽圈的球隊是紐西蘭，2010年當澳洲加入亞洲區，紐西蘭以大洋洲冠軍在跨洲附加賽擊退巴林，史上第2次取得參賽資格(第一次是1982年，當時大洋洲區與亞洲區合併角逐)。

預測出線隊伍：紐西蘭