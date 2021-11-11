四大公投案將於12月18日進行投票，中選會自13日起將辦理總計20場的公投意見發表會，正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，雙方交鋒也將成為政壇焦點。而原本國民黨原由黨主席朱立倫親征，但因民進黨只派發言人周江杰等人應戰，傳出國民黨因此有「上駟對下駟」之感、想改名單，惟此舉黨內也有雜音。不過，截至今(11日)14時30分止，根據中選會公布的相關資訊，目前名單並未變動。

中選會也說，正、反雙方針對各場次代表人倘有更換之必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出，中選會也會在「110年全國性公民投票意見發表會專區」網站即時更新各場次代表人名單。日前朱立倫曾表示不參加說明會了，不過他原安排18日才登場，若要改名單可在15日前提出，目前中選會官網名單中仍有朱，若要改名單也仍來得及。至於首日名單，中選會官網亦無變動，依規定應算確定了。

根據中選會5日公布的正反代表名單，公投案正方有多位明星級名嘴，反方有不少官員代表，《中時新聞網》特別整理公投意見發表會相關時程等資訊，為讀者拉開這場國內政黨關鍵之戰的序幕。