國內防疫旅館數量不足，中央流行疫情指揮中心今天提出第三種解決方案，指揮官陳時中表示，春節期間加開7+7的檢疫方式，並搭配集中檢疫所配套，提供住宿7天的服務，每天入住金額為1500元，民眾可於11月16日起上線預定，估計最大服務量能為2萬1600人。

指揮中心發言人莊人祥表示，為服務選擇7+7檢疫模式的旅客，指揮中心釋出3600間集中檢疫所供民眾預訂，專案期程自12月14日起至明年2月14日結束，服務期間都採檢疫7天的方式運作，總共收取6梯次。

莊人祥說，這段期間能提供的服務量能約2萬1600人，民眾自11月16日起，可至入境檢疫系統進行預約，確認符合資格後進行繳費，完成後會取得訂房識別碼，取得識別碼後可訂返國機票，入境後由機場人員安排搭乘防疫計程車，送至指定檢疫所隔離。

莊人祥提醒，每間房一天定價1500，由於房型較小，因此不開放與家人同住，訂房後若未入住將不退款，民眾也無法選擇自己喜愛的檢疫所，至於往返的交通費用必須自行負擔。