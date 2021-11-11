《英雄聯盟》伊比利盃（Iberian Cup）為西班牙、葡萄牙兩國之間電競隊伍的交流賽，2018年首次舉行，每年固定在10月至11月的期間進行。不過今年伊比利盃擴大範圍，納入義大利的電競隊伍參賽，成為實質上西／葡／義3國的交流；本屆比賽從10月20日開打，期間經過小組賽、8強及準決賽等階段，下週一（11/15）凌晨1點，即將迎來最終決賽－西班牙內戰。

11/15（一）1:00 西班牙沃達豐巨人 @ MADM戰隊

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來自西班牙超級聯賽（SuperLiga）的沃達豐巨人（VGIA），今年夏季經過陣容大幅度調整後的磨合期，新入隊的中路Miniduke、打野113以及輔助KaSing等人，逐漸在這支以下路Attila為戰術核心的隊伍中找到自己的定位，並成功征服聯賽，奪下夏季賽的冠軍寶座。伊比利盃準決賽，VGIA遭遇同樣來自西班牙的勁旅G2北極圈（G2AR），VGIA展現強大宰制力，直落3的比數輕鬆晉級決賽，合計3局比賽打出55／35／101（擊殺數／死亡數／助攻數），KDA：4.5的成績，下路Attila（第1局KDA：9.0、第2局KDA：8.5）、中路Miniduke（第3局KDA：17.0）及打野113（第3局KDA：18.0）等人都有精彩的表現，輪流帶動比賽節奏，贏得比賽。

同樣來自西班牙超級聯賽的MADM戰隊，也是歐洲霸主－馬德里獅子（MAD）的學院隊，與VGIA類似，同樣是以下路選手為核心的隊伍。下路選手Flakked個人在各項比賽中都有相當出色的表現，夏季賽9場比賽MVP（全選手排名第1）、本屆伊比利盃3場比賽MVP（全選手排名第2），表現不俗。不過，雖然擁有相當出色的下路選手，但選手之間的配合還有進步空間。夏季賽結束後，MADM為補強中路戰力，找來了在德國超級職業聯賽（PRM Pro League）征戰經驗豐富的Eren助拳，但畢竟是剛入隊（今年10月轉入）與新隊友仍在磨合的階段，再加上為配合Eren而改打上路位置的Knighter（原為中路選手）也還在適應自己的新位置，隊伍的表現難免會有些不穩定。

本場比賽，雙方都擁有相當出色的下路選手，但整體來說，VGIA的中路及打野選手的狀態都比MADM來得更好，看好VGIA能拿下勝利，抱回冠軍獎盃。