中市7日發生瑪莎拉蒂3煞當街爆打男大生案，警方10日將3嫌拘提到案。（資料照）

台中市瑪莎拉蒂名車3惡煞爆打男大學生致命危，社會譁然，警方在案發時未依現行犯逮捕送辦也被各界罵翻。台中檢方今天簽分他案追查是否涉及不法；台中市警局緊急公布懲處名單。律師林瓊嘉表示，現行犯任何人都可逮捕，該案多人打1人、傷者有救治必要，且未知傷勢如何？警方未依現行犯逮捕，屬涉行政疏失。

中市發生瑪莎拉蒂名車3名惡煞重手毆打發生擦撞事故的男大生，打到顱內出血送醫命危救治，警方將3煞帶回製作筆錄後僅函送法辦，在引發社會關注撻伐後才拘提送辦，引發各界不滿警方處置，怒罵連警方都不將惡性殘暴的現行犯逮捕送辦，要如何捍衛社會安全。

針對警方處理瑪莎拉蒂名車3煞案，台中地檢署今天簽分他字案偵辦，追查過程是否涉有不法；台中市警局也對3名警官分別調職及記過懲處，台中市警局局長蔡蒼柏指出，3名警官在第一時間沒有將事件調查清楚，僅以傷害罪移送，社會大眾和警察單位都無法接受。

律師林瓊嘉指出，該案件是多人圍毆被害人，警方獲報到場時，雙方仍在現場，雖已無衝突打架，且被害人傷者當時意識清楚，但警方也認為被害人有救治必要，而通報救護車前來將傷者送醫，卻尚未確定傷勢如何？應視嫌犯為現行犯逮捕。

林瓊嘉表示，依據《刑事訴訟法》第88條規定，犯罪在實施中或實施後及時發覺者為現行犯，現行犯任何人都得逕行逮捕。

林瓊嘉指出，《刑法》163條規定，公務員「縱放」職務上依法逮捕、拘禁之人或便利其脫逃者，必須要有「逮捕」、「拘禁」前提，該案警方未依現行犯逮捕3嫌，並未進入「逮捕」階段，屬於疏失範疇，難以「縱放」論處。