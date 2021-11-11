警察局長蔡丁賢接到這封「求救信」，希望警方救沈迷賭博的家人。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

警方起出下注簽單簽賭工具。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣警局長蔡丁賢收到一封檢舉信，內容指家中長輩因沈迷地下簽賭，家庭爭吵瀕臨破裂邊緣，遂指示刑警大隊深入查辦，卻發現是一處彩券行暗地進行簽賭勾檔，持法院搜索票逮老闆和員工3人涉嫌賭博，起出賭金10元萬元，當中還有5倍券被用於支付賭資！蔡丁賢嘆：「賭到沒錢拿五倍券押注」，賭博真是害人不淺！

刑事警察大隊經多日埋伏蒐證，發現該處簽賭站表面以經營正當彩券行為掩護，實則從事地下簽賭犯行，且下注賭客可以用五倍券支付賭資；偵辦人員見時機成熟，向法院聲請搜索票，日前順利查獲這處地下簽賭站，劉姓老闆劉及員工等3人被逮，查扣現金10萬5878元及五倍券面額2300元賭資、下注簽單、電腦、打印機、點鈔機、帳簿及手機等證物，依賭博罪嫌移送法辦。

蔡丁賢表示，不少家庭因沉迷賭博而家破人亡，他接獲民眾寫信求救，即督促刑事警察大隊務必將地下簽賭站查緝到案；而振興五倍券，是政府提振疫情後經濟因應政策，卻被用於「賭資」！也呼籲業者切勿挑戰警方捍衛民眾的決心。