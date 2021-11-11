台中市第二選區立委補選起跑，民進黨籍參選人林靜儀，上午與民進黨、基進黨基層召開首次決策委員會，對於被指空降參選，她駁斥指出，從高中就在台中求學、多年來服務台中的婦女與孕婦；而針對國民黨台中市黨部主委林敏霖請辭，林靜儀抨擊是對選民不負責任。

林靜儀表示，林敏霖在罷免成功後、國民黨宣布提名顏寬恒參選隔天就閃電請辭，且在罷免後又無法立刻提出適當參選人，顯示國民黨對中二選區選民的不負責任，每個人都在評估自己的利益得失，而非為選民的利益做考量。

民進黨台中市黨部主委李天生則說，他身為罷免案失敗方的市黨部主委都沒請辭，罷免成功方的主委竟然請辭，國民黨很奇怪，這個態度值得玩味。

而對於顏寬恒強調在地，且國民黨攻擊林是空降參選，她回應表示，國民黨主席朱立倫過去也非在地選舉，她從高中就讀台中女中、大學在中山醫大，畢業後更留在台中服務，早已經是台中人，重點在於有沒有把選民當成最重要的責任。

林靜儀上午與前交通部長林佳龍、民進黨地方議員及基進黨成員召開首次決策會議，針對國民黨方面將不設主委、總幹事，她說，每個候選人都有自己的規畫、考量，她不置評對手的戰略，但呼籲顏寬恒應說清楚對於年底四項公投的立場，讓選民知道國會議員對國家重要政策的態度。