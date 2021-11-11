據住展雜誌統計，北台灣北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭的行政區，只剩下桃園市觀音、楊梅，以及新豐、關西、寶山、湖口等六個行政區。住展雜誌研發長何世昌表示，今年來因房市多頭走勢強勁、營造成本飆漲轉嫁至房價，以及在預售屋實價登錄助漲之下，各縣市低門檻、親民的1字頭房價區正快速減少當中。由於這班多頭列車仍未減速，車票是越來越貴，越猶豫恐越難上車。

據住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，去年新建案成交1字頭房價區還有13個，現在卻只剩下6個。到了今年5月的同一份統計，新建案1字頭房價區還有八個，但半年過去後，桃園新屋、龍潭房價均已漲到2字頭，正式跟1字頭說掰掰。

北北桃竹僅存的六個1字頭房價區中，每坪單價最低的是關西鎮，僅約16.8萬元／坪；關西屬於新竹縣偏鄉，近年房價搭著景氣順風車上漲，但因向來缺乏重大建設或民間投資題材，漲勢相對溫和。

世昌指出，依照此趨勢來看，北北桃竹1字頭單價區只會愈來愈少。預期到明年上半年，楊梅與寶山都將擠上2字頭俱樂部，1字頭房價區可能只剩4區。

楊梅在線上舊案餘屋順利去化之後，房價穩定上揚，而受到大型建商帶頭反映成本並調漲佶價效應影響，其他建案價位大多往上調高，Q4起都市計畫區內開賣的新案價格全漲到20萬元／坪之上，告別1字頭似乎是勢所必然的結果。

原本與關西同樣屬於偏鄉的寶山鄉，因「房地產救市主」台積電垂青使得命運大不同；台積電不僅正進行寶山一期擴廠進化，二期擴廠計畫也有眉目，甚至打算在寶山新設二奈米廠。目前寶山線上所有建案，以及籌備中未開賣的建案，一致性全部主打台積電題材，售價也持續調漲，預料今年Q4至明年初就會站上2字頭了。

何世昌認為，因國內經濟情勢一片大好，購屋需求依然穩健，北北桃竹1字頭房價區已經「瀕臨絕種」。首購族買房是「十等九輸」，雖然買房是人生大事、需謹慎選擇，但在房價漲勢凌厲的環境下，仍需儘早作決定。否則猶豫越久，房價是越等越高，越難買得起了。