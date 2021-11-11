前台積電研發老將「蔣爸」蔣尚義去年底回鍋擔任大陸晶圓代工龍頭中芯國際副董事長，沒想到不到一年，傳出蔣尚義已向公司遞辭呈，閃辭副董職務。

自由時報報導，半導體供應鏈傳出，蔣尚義已向中芯遞辭呈，辭任原因則與推動發展後段封裝技術小晶片（Chiplet）未獲支持與資源有關，導致蔣尚義不得志進而萌生離開想法。

蔣尚義從台積電退休後，於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事，並於2018年再轉戰武漢弘芯，但因弘芯2020年爆發資金斷鏈危機，蔣尚義於6月辭去所有職務，去年底蔣尚義再回鍋中芯擔任副董事長。

值得一提的是，當初蔣尚義會點頭答應加入中芯，就是希望能延續對半導體的熱忱，他曾說：「我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想…，我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」此外，中芯也期待能藉著蔣尚義與半導體廠ASML的關係，搶到關鍵EUV設備。