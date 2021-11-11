2年前張姓惡少就在成功嶺打傷同袍，幸好被打身材魁梧，以手包圍頭部，沒有受到更嚴重傷害。（家屬提供／吳敏菁彰化傳真）

宋姓男大生7日擦撞瑪莎拉蒂，就遭3惡煞爆打致顱內出血昏迷，張姓男子被起底是彰化食品業小開，惡行累累，2年前在成功嶺當兵，行軍中休息，就拿板凳攻擊打傷同袍，當年被打兒子的父親沉痛地說，當初張姓惡少暴力毆傷人，張姓父親出面要和解，竟說車子有一根棍子，「願意讓你兒子拿棒子打我兒子幾下，打到爽」，這種暴力教育態度，實在太離譜了。

張姓惡少劣跡斑斑，陸續被起底，在彰化擔任員警的父親指出，2年前兒子在成功嶺當兵，部隊行軍中發生細故，張男在休息空檔叫兒子過去，拿板凳就猛砸頭，幸好兒子身高180公分身材魁梧，以手包圍頭部，降低受傷程度。

送醫驗傷後，軍中通知家長到部隊，張的輔導長，要求張道歉，他一副很不屑樣子，還聯合同儕助陣，不時恐嚇兒子「這次打完還有下次」，兒子在軍中日子難受，軍方也壓制不住張男囂張的氣焰，最後把兒子調到其他連隊。

暴力毆打事件後，張家要求和解，還說兒子在工廠工作，沒有錢，願意幾萬塊賠一賠，打傷一條狗賠的都不止這些，完全沒有誠意，在台中憲兵處製作筆錄，張姓和他的爸爸在偵訊空檔，還閒聊打小白球趣事，心情悠然自在，真是異於常人啊。

和解相約在彰化市火車站的停車場，張的爸爸說，「洪先生你要大人有大量，以後事業才會輝煌騰達，你願意的話，我車子有一根棍子，我願意讓你兒子打我兒子打到爽」，這樣教育態度太離譜，

被打的同袍父親說，看到今天張父的道歉內容，深感胡扯瞎扯，以他兒子當初打兒子態度，打人還可以從容自在，繼續威脅再打，離譜至極了，沒人管得了，就想應該還會再發生，真的再次應驗。

當初法官太輕判，民事賠償只有幾萬元，刑事也是得以易科罰金判個幾十天而已。以一個二十來歲孩子，戴名表、開名車，判得「太軟弱了」，洪父說，兒子應在國外工作，不便往來奔波開庭，沒有再上訴，整體社會氛圍要加重「教育」的方式。