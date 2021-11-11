台海局勢對峙肅殺，敵對氣氛也進入大學校園，不僅清華大學海峽研究院被抹紅，教育部高調表明要盤查，受疫情與政治因素雙重影響，陸生來台人數更是驟降，據陸委會統計，109學年度短期大陸研修生來台僅4人，對此私立大學主管紛紛搖頭，認為高教走向如此低迷的局面，與蔡政府走向台獨，脫離不了關係。

陸委會統計近10年陸生在台人數，從108學年度到109學年度，研修生與在學陸生人數皆驟降，總共人數從2萬5049人減至6036人，更值得關注的是研修生直接從1萬6696人急遽減少到只剩4人。

陸生來台研修及修讀學位統計。(取自陸委會官網／李侑珊台北傳真)

由於研修生人數降幅過大，陸委會特地在官網說明原由，即是受疫情影響，指揮中心自2020年1年26月起暫緩陸生研修生入境，迄109學年度第1學期仍未開放，爰2020年依內政部移民署統計資料，僅有4位研修陸生入境。

論及陸生來台人數爆減，私大主管滿是無奈。實踐大學前校長陳振貴直說，民進黨政府執政後，「台獨越來越明顯，兩岸關係也越走越低迷，這是一個事實的狀況」，中共於此恰好找到武力威脅台灣的理由，在這樣的政治背景與氣氛之下，連帶影響到兩岸交流等方方面面。

依照陸委會數據顯示，陸生來台人數最高峰落在2016年的4萬1975人，當時諸多大學校長皆盼，多招陸生，可望紓解我國少子化困境。對此陳振貴提到，依照當年招生熱度推估，陸生人數彌補台灣大專校院生源年限至少可到117學年度，但蔡政府上任後，陸生逐年減少，近來再加上疫情衝擊，幾乎沒有陸生前來就讀，如此情況盼兩岸官方不要「已讀不回」。

對於研修生僅剩4人，世新大學副校長李功勤表示，這是2019年底時的留台，或是在2020年初入境的少數陸生，不過這些學生是否仍在台灣，校方無從得知。而就現況來說，各大學已沒有研修生，人數全部「清零」，目前沒有陸生能以研修生管道來台。

李功勤提到，全球疫情減緩，美國、澳洲與英國相繼開放國際學生入境，當然希望台灣能比照相同作法，開放陸生來台。

李功勤說，境外生能帶動就學國家經濟發展，像是2018到2019年間，國際生對澳洲帶來高達澳幣376億元的收入，同年度中國留學生帶給美國的經濟貢獻更高達美金149億元，而陸生來台同樣不只能夠帶動台灣經濟，選擇來台就學更是表達認同我方價值，也彰顯陸方肯定台灣高教，「政治上的意義是很重要的」，盼我方政府正面思考這項成果。