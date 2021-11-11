中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández)將應總統蔡英文邀請訪問台灣。外交部發言人歐江安表示，推動元首互訪有助增進我國與友邦邦誼，深化兩國關係，也一向是外交部的重要工作。

歐江安說，本年適逢台宏兩國建交80週年，雙方均推動一系列慶祝活動；有關葉南德茲總統來台訪問一事，中華民國政府表達高度歡迎之意，外交部也會適時正式對外說明。

宏都拉斯總統府官網10日公佈，葉南德茲將應中華民國總統蔡英文邀請訪問台灣，葉南德茲也感謝台灣對於宏都拉斯人民的支持與協助，不過並未提到何時訪問台灣。

宏都拉斯月底將舉辦總統大選，在野黨總統候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾表態若當選將與台灣斷交，並與中國大陸建交。不過，外交部次長俞大㵢上周曾表示，對台宏邦誼「審慎樂觀」，外交部會提醒宏都拉斯注意中國口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫伎倆。