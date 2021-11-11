聯發科表示，2021年度在國際頂級AI會議神經信息處理系統大會 (NeurIPS)中，投稿6篇論文全數入選，錄取率及數量皆打破台灣歷年紀錄，以堅強的AI研發實力打入國際級研究領域行列。聯發科技董事長蔡明介表示，聯發科希望能在公司既有研發基礎上，聚焦更前端的研究能量，讓AI的研究及應用更為普及。

NeurIPS會議收錄的論文代表了機器學習領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，獲選研究均來自全球的一流學院、研究機構以及頂尖企業，具有廣泛而深遠的國際影響力，受到學術界和業界的廣泛關注。

本次成果來自於聯發科技的前瞻技術研究單位——聯發創新基地 (Mediatek Research) 。該研究中心專注於人工智慧領域，在基礎與應用研究並重之下，探索AI的前沿突破與創新機會。聯發創新基地是跨國的研究組織，目前於台灣大學以及英國劍橋兩處設有研究據點，並與劍橋大學與台灣大學的電資學院協作密切， 成果發布於 NeurIPS、ICLR、ICML 等國際一級AI期刊，也應用於聯發科技產品本身不斷智慧化的推展進程。

聯發科技董事長蔡明介表示：「聯發科技向來重視創新及科技發展的趨勢，長期與全球頂尖大學機構及一流學者合作以投入前瞻領域研究。聯發創新基地多年來即透過與國際知名學府深度合作，探索AI未知領域的機會，期能在公司既有研發基礎上，聚焦更前端的研究能量，讓AI的研究及應用更為普及。」