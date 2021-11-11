美女插畫家兼YouTuber「泥泥學姐」，不僅畫工精湛還擁有甜美臉蛋與F罩杯的火辣身材，過去還因為被人拍到穿著爆乳裝在捷運上打瞌睡而因此爆紅，IG吸引超過177萬人追蹤。而近日推出2022年曆的她，再度更新多張火辣穿搭照，令網友們看得臉紅心跳。

隨著人氣越來越旺，泥泥學姊也趁勢在近日推出2022年的年曆，她為了替作品宣傳，日前特別於IG上貼文表示「2022這本真的很讚！旗袍、學生妹、OL、比基尼全都有加碼濕身系列跟一絲不掛泡泡浴。重點是還有12張獨家插圖，讓你在家、在學校、在公司都能大方放出來不害臊」，並附上一張照片。

只見她穿著水手製服，並將領帶夾在傲人的雙峰中，而上衣還疑似太過薄透，隱約看得出內搭得深色內衣，讓網友們大噴鼻血，紛紛留言「太扯了啦」、「為什麼要這樣」、「辣爆欸」、「太正了啦！飽滿」、「這張我喜歡」、「太胸萌了」、「整個就是太滿了」，吸引超過6萬人按讚。

近日，泥泥學姊再度更新近況，PO文一開始就寫道「I’m soaked 濕透透餒！我好喜歡這套喔😍 你喜歡嗎？」並附上一張穿著黑色內衣，襯衫大開又全身濕透的照片，大秀超飽滿的上圍曲線，再度令網友們暴動，直呼「我來幫你擦乾」、「性感又美麗的學姐」、「真是受不了耶」、「愛了」、「好濕好濕」、「最愛泥泥學姐」、「眼神好讚」、「今天很冷快過來，我大毛巾準備好了」。