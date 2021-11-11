衛福部長陳時中昨被流出影片，內容是他赴私人聚會時未戴口罩，與民間友人歡唱、敬酒，遭外界批觀感不佳。前民進黨籍立委謝欣霓以她過往經驗，直言最該防的是「她們」。

謝欣霓今（11日）在臉書發文表示，自己第一次上酒家是在台南當縣議員的時候，因為當時副議長喜歡在酒家審預算，謝稱，當時她27歲，真的算年幼無知，以為酒家只是吃飯唱歌的地方，愛吃的她，真心喜歡酒家菜，真的好吃；還記得當時的局處首長，很難推辭議會的邀約，都匆匆來快快走，只留下府會聯絡人在現場招呼，私人餐宴更是為難，尤其是老朋友邀約，你也很難請對方一一點名現場來賓。

對於陳時中無罩唱歌喝酒影片曝光，謝欣霓回憶，自己多年前參加一位企業家的邀宴，該企業家的餐會有個規矩，就是傳播妹的手機一率暫且保管，餐會後才一一歸還，這樣才能真正的賓盡主歡啊！

謝欣霓臉書。（圖片摘自謝欣霓臉書）

陳時中今則在記者會上親自出面澄清，強調該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封，對於有心人士刻意將日期錯置為三級警戒鄭重警告，這已經算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理。