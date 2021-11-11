台南市議員林燕祝指出，南區火化場爐具不敷使用。（林燕祝提供／曹婷婷台南傳真）

台南市議員林燕祝今天在議會總質詢指出，台南市約6成5遺體送往南區火化場火化，但南區第1火化場已停用10年，目前僅第2火化場在使用，因爐具不多，導致家屬無法跪拜送別，甚至因為大型棺木無法在第2火化場處理，必須掀開棺蓋才能燒，或送往新化民間火化場，讓家屬感慨往生者離開得很沒尊嚴，林燕祝建議市府應妥善規畫南區火化場整體新設可能性。

林燕祝說，第1火化場因未符合空汙標準，從2011年停用至今，第2火化場雖然有10個火化爐，但9、10號爐具損壞，火化場平均1天火化35具遺體，當火化需求較高，就不敷使用。她說，自己在南區火化場內看到許多往生者家屬無止盡等待，還有民眾反映，大型棺木還得被迫掀開棺蓋才能火化，「讓先人和家屬情何以堪！」

她也透露，自己的父親要火化當天，甚至也因為火化遺體多，她無法跪拜送別父親，骨灰也被要求隔幾個小時再領取。

林燕祝說，殯葬基金應該專款專用，第二火化場於2006年啟用至今，火化爐具與中央空調已超過使用年限，市府應該妥善評估整體興建第一火化場，並進行與第二火化場的室內維修、中央空調與火化爐具的汰舊換新。

台南市長黃偉哲表示，短期能做的整修改善會先進行，火化爐具汰換有一定程序，會盡快解決。民政局說明，殯葬管理所已爭取經費重啟第1火化場停用6具火化爐，增設3套空汙設備，總經費約需2億8000萬元，該工程於10月中旬核准，將盡速辦理採購發包作業，而原第2火化場設備也會持續保養維修。

台南火化場爐具火化黃偉哲