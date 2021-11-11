Beyond Meat周三表示，由於公司的肉類替代品在美國的需求萎縮，且成本攀升侵蝕了獲利表現，導致第三季虧損暴增。該公司第四季展望亦令投資人失望，意味著其營收難以立即回升。受此打擊，周三Beyond Meat盤後股價重挫18.61%，報76.90美元。

Beyond Meat公布第三財季（截至10月2日）淨營收年增12.7%，為1.064億美元，不及市場預期的1.092億美元。營收亦較第二財季下滑，呈現旺季不旺的低迷表現。在烤肉需求帶動下，夏季通常是Beyond Burgers的銷售旺季。

淨損為5480萬美元，相當於每股虧損87美分，較前一年同期淨損1930萬美元及每股虧損31美分暴增，亦遠超出市場預期的每股虧損39美分。

該公司表示，運輸和倉儲成本增加，以及提高存貨沖銷，導致獲利受損。因旗下某工廠遭遇水患，Beyond Meat沖銷了約900萬美元的存貨。

財報亦指出，美國以外的市場增長強勁，Beyond Meat的國際雜貨部門和餐飲部門第三財季營收均成長一倍以上。

惟美國市場營收較前一年同期大減13.9%，主要因雜貨業務的需求疲軟。執行長Ethan Brown在法說會上表示，與2020年不同，當前雜貨銷售無法彌補餐飲服務訂單的持續萎縮。

該公司亦表示，需求減弱，以及惡劣的氣候等營運方面的挑戰影響國內銷售。執行長Brown表示，新加入市場的競爭對手給公司的市占帶來壓力，但數據並未顯示對公司產品的需求下滑，是因為競爭對手偷走了客戶。不過，人造植物雞肉等新產品的推出，略微緩解了Beyond Meat在美國整體銷售的下滑。

此外，該公司提出的展望也仍然黯淡。Beyond Meat預期第四財季淨營收介於8500萬～1.1億美元，遠不及市場預估的1.316億美元。不過執行長Brown表示，他對2022財年的看法樂觀，並暗示明年將推出新產品，且其中一些產品的價位可能和真肉差不多。