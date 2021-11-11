兆豐金(2886)旗下兆豐票券發行永續指數連結商業本票大有斬獲，繼中租迪和後，11日再與遠傳(4904)簽署3年期新台幣20億元「永續指數連結商業本票」發行協議，再次與在環境、社會、公司治理(ESG)領域表現績優的客戶，議定以連結永續指數為發行條件之一年以上固定利率商業本票協議，展現積極推動永續金融發展的決心。

兆豐票券董事長廖美祝表示，發行連結ESG指標之商業本票，能發揮永續金融角色，兆豐票券十分樂於支持能夠積極投入環境、社會、公司治理(ESG)等領域的企業融資，扮演引導整體社會重視永續發展的關鍵力量，也希望帶動更多票券同業共同投入ESG。

兆豐金控今年初為配合金管會正式啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，經董事會通過將企業社會責任委員會正式更名為永續經營委員會，兆豐票券也定期參與會議並積極落實集團ESG計畫任務，並將ESG理念內化成企業文化，強化公司治理並積極參與各項社會公益活動，同時也在從事融資及投資業務時，最早將ESG指標列入決策流程之中，也因此，兆豐票券創同業之先，成為國內第一家發行永續指數連結商業本票的票券公司，充份展現兆豐票券積極推動永續金融政策的創新力。

兆豐金10月自結獲利，10月單月稅後盈僅16.88億元，月減7%，主要子公司兆豐銀行獲利表現疲弱，除了利息收入減少等因素外，財務操作獲利較上月減少約3億元，且股利分派近尾聲，讓兆豐銀單月稅後盈餘持續減少至13.08億元，累計前10月稅後盈餘152.55億元，較去年同期的166.39億元，衰退逾8%。

兆豐銀外的子公司，包括兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險均有亮眼的獲利表現，兆豐票券前10月累積稅後盈餘29億元、兆豐證券前10月稅後盈餘23.21億元、兆豐保險累積也有4.87億元，兆豐金前10月稅後盈餘213.93億元、年增3.6%，EPS為1.57元。