散熱廠泰碩(3338)調整成果逐漸顯現，第3季稅後盈餘5641萬元，為去年第2季以來單季新高，由於商務NB及伺服器訂單穩定，泰碩第4季營運可望維持高檔，今天股價以漲停板作收。

大陸5G基礎建設放緩，且大陸積極扶植本土供應商，加上散熱廠積極擴產智慧型手機VC，但手機品牌廠基於不同考量未如預期大量採用VC，導致VC價格競爭激烈，泰碩業績亦自去年下半年走緩，今年第1季更因銅等上游原物料價格飆漲業績陷入谷底，不過公司調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在技術門檻較高雲端伺服器及高階商務NB，精實供應鏈效率、優化生產流程、加開自動化設備與推行智能工廠，並自第2季陸續調漲產品價格以反應上游材料成本，營運逐步擺脫谷底。

第3季在傳產旺季加持下，泰碩第3季合併毛利率回升至19.03%，季增0.96個百分點，稅後盈餘為5641萬元，季增19.74%，為去年第2季以來單季新高，獲利已逐漸回到正常水準；累計前3季稅後盈餘為1.14億元，每股盈餘為1.31元。

泰碩表示，第4季看起來不錯，業績可望維持高檔，下半年可望比上半年好。

泰碩也持續進行供應鏈多元化、建置桃園廠區，根據泰碩規畫，桃園廠為水冷新產品研發中心及試產線，公司將持續多角化產品線、開發國內外新客戶，希望能擴大公司營運及市場版圖。