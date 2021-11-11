尼可樂表演藝術戲劇作品《六月》原本是為飯店房間量身訂做的作品，但適逢飯店轉型為防疫旅館無法演出，團隊因此將作品概念轉為展覽，觀眾可戴上VR眼鏡，遊走在展場空間觀看表演。（范揚光攝）

元宇宙話題正夯，表演藝術作品結合新科技，讓虛擬和實境之間可以獲得整合。尼可樂表演藝術戲劇作品《六月》，原本是為飯店房間空間打造的作品，但因今年遇上飯店轉型為防疫旅館，團隊將作品概念轉為展覽，觀眾可戴上VR眼鏡，遊走在展場或躲進衣櫃看表演，明明身在展場，卻也像是能走進主角的內心世界。

《六月》在去年夏天演出，故事描述一位名叫六月的少女，與已婚教師相戀，陷入慾望苦海。全劇試圖讓觀眾有不同的感官體驗，除了虛擬實境影片、現場演出、還結合甜點料理與香氛。

今年轉換演出形式，營運經理陳豪賢表示，展場空間雖然不像飯店空間那麼大，但卻也因此能有更多挪動擺飾物的彈性空間，如：高空飛起與傾斜的床，更能呈現出劇中主角的內心變化。

此外，現場還有結合劇情而打造的的香氛體驗，供觀眾使用。展覽即日起至11月14日，地點在台北松菸文創園區北向製菸工廠。