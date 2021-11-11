若不提起大聯盟的這位投手，你可能早就忘了他，今年已37歲的老將漢默斯(Cole Hamels)在今年8月以1年100萬美元加盟道奇，但傷病似乎不放過他，他本季一場球都沒投就宣告報銷，而前一年他以1年1800萬(約台幣5億)美元加盟勇士，整季也僅出賽1場，在大聯盟場上毫無存在感。

據傳漢默斯還想繼續拚戰，不過以他2年僅投1場的悲慘狀況，可能難吸引到球隊簽他，這2年他毫無貢獻，在唯一出場的比賽中表現也不佳，僅投3.1局吞下敗投，自責分率高達8.1，完全和2008年拿下世界大賽MVP的身手相去甚遠。

漢默斯從2006年5月登上大聯盟，為費城人出賽一直到2015年，其中2008年是他最輝煌的一季，當年例行賽拿下14勝10敗，季後賽隨隊拿下世界大賽冠軍，同年更獲得國聯冠軍賽、世界大賽MVP、貝比魯斯獎。另外還在2007、2011、2012、2016入選明星賽。

2015到2018年他轉投遊騎兵，2016年他還能繳出15勝5敗自責分率3.32的成績，不過後面幾年出場越來越少，成績也逐漸下滑，2018到2019年他短暫效力小熊，那季拿下7勝7敗，自責分率是3.81，而接下來就是我們所熟知的故事了。

費城人在2008年以92勝70敗連2年贏得國聯東區冠軍闖季後賽，當年除漢默斯還有老將莫耶(Jamie Moyer)、哈普(J.A. Happ)等投手坐鎮，打者則有沃斯(Jayson Werth)、霍華(Ryan Howard)、厄特利(Chase Utley)、羅林斯(Jimmy Rollins)等知名球星，相當令人懷念。