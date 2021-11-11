黨產會主委林峯正日前表示希望再3年能結清任務讓黨產會「消滅」，今天他在立法院備詢時進一步指出，在完成檔案查察、完成法制面追討後，接下來將把轉型正義資訊有系統的讓下一代知道，讓錯誤不再發生，希望在2024年8月底前促轉會關門後轉型正義不會因此中止，而是繼續延續。

立法院今審查黨產會111年度預算，儘管黨產條例並未如促轉條例一般，設有預定的「解散」落日條款，但林峯正日前就公開表示，希望3年後能讓黨產會「消滅」，也讓外界關注黨產會未來將以何種形式延續。

林峯正今指出，黨產會促轉會不一樣，促轉會是機關設有落日時間，黨產會則沒有；為何他會說出3年時間，是因為黨產會的委員有任期，每任4年，從最初開門到現在，若擔任2任委員一共就是8年，「既然當了兩任了，期許能用8年的時間，讓事情能更積極的被推動。」

時代力量立委邱顯智詢問，就算黨產會可以消滅，但轉型正義必須延續，這部分黨產會是否已做好計畫、業務的延續？林峯正說，黨產會主要工作就是檔案與資料的查察，針對可疑部分進行凍結、處分、收歸國有。雖然過去歷經訴訟，但經最高行政法院申請釋憲後，訴訟案已慢慢結束，相信各級行政法院會因此積極往前走。

林峯正進一步指出，轉型正義沒有終止的時候，過去幾年查到的檔案與資料都是斑斑可考，希望這些查出來的東西能讓人民認識、了解。他說，就像德國各地都看得到猶太人紀念館、政治犯監獄與集中營，都事項社會展示轉型正義的歷史與成果，因此除了法制面的追討，這段時間找出的資訊更要推出去，讓學校有系統地把資料讓下一代知道，讓錯事不要再發生。

邱顯智指出，目前看來促轉會會比黨產會更早解散，而促轉會依法解散後，黨產會是否可進行任務的對接？林峯正表示，針對追回的黨產，促轉條例就規定會在中央成立促轉基金，主管單位就是促轉會；由於促轉會明年5月就到期了，有管業務與組織子麼安排，這部分目前由行政院規劃中。

民進黨立委管碧玲則指出，促轉會有落日，黨產會沒有落日，因此曾經有人動議過，要把促轉會、黨產會一併歸入監察院人權委員會的業務，你怎看這種主張？

林峯正不諱言地說，人權委員會目前是在監察院，「我想這些業務，在性質上，尤其是機關的性質，要怎樣併在一起，也許理想上是可行的，但要把不同性質的機關，尤其又是在監察院體系，其實是有困難的。」

管碧玲持贊同看法表示，她也認為不該併入人權委員會，理由在於民進黨的藍圖中就是希望走向三權分立，考試院、監察院廢除後，人權會改為憲定機關，設在總統府轄下。

而從業務屬性來看，人權應該是擁抱全民、被全民信賴，但黨產會、促轉會在轉型正義發展過程中，確實存在一個黨派的鴻溝，所處理的業務在社會心理上是有切線的，這跟人權業務是需要得到全民的信賴很不一樣，所以她反對把促轉、黨產跟人權攪揉再一起。