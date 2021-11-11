在台擔任美語教師的男子，利用課餘栽種大麻，還自製「大麻油糕」食用。（洪靖宜攝）

在台擔任美語教師的男子， 於房間內栽種大麻。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

在台擔任美語教師的男子， 於房間內栽種大麻。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名美語補習班的美籍男老師租下鹽埕區一棟舊公寓五樓，卻涉嫌在房內培植大麻，警方獲報鎖定展開調查，並於他的租屋處逮人，進到屋內，果真發現大麻植株、種子、大麻成品、生長燈、栽種工具等，以及19塊自製的大麻油糕，男子自稱網購來的大麻種子都是自種自用。

高雄一名35歲在高雄某補習班敎書的美籍男老師，到台灣約5年，他近期租下鹽埕區一棟公寓，卻在房間內種植大麻，經專案小組成員連日來的跟監、蒐證，並過濾相關事證，於9日持搜索票進入該嫌房間，警方進門搜索時，他顯得相當訝異，員警一進門就聞到濃濃的大麻味道，進到房間裏頭果真發現兩個黑色生長棚，裡面藏滿一盆盆的大麻。

警方一共在房內查獲19顆大麻植株、大麻種子約50顆、大麻成品毛重337公克，還有生長燈、水煙斗及等栽種工具，更特別的是還有自製的19塊大麻油糕，這比起直接吸食濃度更強。

男老師被逮後聲稱大麻是自己食用，過去在美國就有吸食過大麻，是為了緩解腰背痠痛，因此到台灣後，自行上網學如何種植大麻，對於大麻來源避重就輕，但根據現場數量和器材研判，應該非只有自己食用，不排除有販賣行為，最後被依違反《毒品危害管制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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