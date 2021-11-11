全台有12個鄉鎮去年組成「台灣慢城聯盟」，古坑鄉是其中之一，去年舉辦第一屆「國際慢城-台灣慢城聯盟年會」的屏東縣竹田鄉，今年主動邀約古坑鄉結為姊妹鄉，竹田鄉長傅民雄今（11日）親自帶著特產檸檬到古坑結親，古坑鄉長沈勝騰則回贈進入盛產的特產柳丁。

台灣慢城聯盟成員有苗栗縣三義鄉、南庄鄉、花蓮縣鳳林鄉、玉里鎮、臺中市和平區、連江縣東引鄉、雲林縣古坑鄉、嘉義縣大林鄉、屏東縣瑪家鄉、竹田鄉、臺東縣鹿野鄉、池上鄉等12個，這也是成員數上限。

古坑鄉長沈勝騰與竹田鄉長傅民雄去年在第一屆台灣慢城聯盟年會首次碰面，鄉長沈勝騰帶著「華山6寶」去現場展示，受到與會鄉鎮矚目。

今年傅民雄、沈勝騰又在於台東縣池上鄉舉行的第二屆年會上相談甚歡，傅民雄提議結為姊妹鄉，在產業與文化上有更多互動與交流。

傅民雄今（11日）帶著調解委員會主席、老人會長、村長等意見領袖共38人到古坑鄉結親，由傅民雄、沈勝騰代表簽訂締結姊妹鄉鎮約定協議書。

沈勝騰表示，竹田鄉的檸檬與古坑鄉咖啡是非常合拍的點心食材，檸檬切成薄片撒上咖啡粉、黑糖，入口帶著酸、甘、甜，兩鄉成為姊妹鄉也會是這樣的夥伴關係。

沈勝騰說，古坑鄉的田園風光到山林野趣的大自然風光皆具備，而竹田名列十大客庄小鎮，有其寧靜自然城鎮風貌以及和樂自在的生活哲學，各具文化特色也都努力為發展而努力。

屏東縣竹田鄉是客家鄉鎮，面積29平方公里，轄下15村、人口1萬6000多人，主產有機檸檬；古坑鄉面積166平方公里，轄下20村、人口約3萬人。

古坑鄉這次是第二次結姊妹鄉鎮的記錄，前一次是約20年前與西螺鎮結親。