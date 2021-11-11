瑞芳商工還特地帶領21名學生到訪學習（戴上容攝）

三重綜合體育館6樓11日上午舉辦「新北市就業博覽會」（戴上容攝）

疫情趨緩，新北市全力拚就業，勞工局11日上午9時許，在三重綜合體育館6樓舉辦堪稱「新北市今年底規模最大就業博覽會」力邀55家廠商，提供超過2500個職缺。現場人潮踴躍，瑞芳商工還特地帶領21名學生到訪學習，勞工局表示，此次廠商多元，求職者踴躍，媒合率高達53.24％。

三重綜合體育館6樓11日上午舉辦「新北市就業博覽會」，勞工局長陳瑞嘉到場視察，活動於9點半開場，10點半左右達到人潮高峰，履歷填寫區特別加開30組桌椅，消化大批等候人潮，陳瑞嘉也實際體驗AR虛擬面試，了解面試實際會遇到的問題。

勞工局長陳瑞嘉致詞，疫情解封後，經濟逐漸復甦，就業服務處特別邀請55家優質廠商，提供超過2500個職缺，活動開始前就有許多求職者前來詢問。感謝廠商提供多元化職缺，讓大家有機會順利就業，新北另設有青年、婦女、中高齡就服專區，可以提供直接幫助。

新北就業服務處副陳正元說，就博會中最夯的廠商為金色三麥、雲雀國際、全聯及家樂福，反映疫後餐飲服務景氣大復甦。另外今天最Young、也最亮的求職者，是瑞芳高工4位老師帶領一至三年級21位學生親臨現場，讓學生能感受求職環境的氛圍，提前對未來進入職場做好準備。

勞工局補充，新北就服處將持續辦理聯合徵才活動，11月16日在三重厚德體操館地下室、11月19日在中和區國立臺灣圖書館、11月23日在五股勞工中心、11月25日在蘆洲長安市民活動中心，歡迎有興趣的市民朋友前往參加。活動詳情請上新北市人力網(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／GoodJob)或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。