朱立倫酸「若是國民黨早就下台」 陳時中：喝酒還是唱歌就要下台？

衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒影片流出，遭國民黨主席朱立倫痛批，這要是國民黨的官員早就下台。陳時中今天反嗆，不知道他的標準是什麼，是說喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？強調自己絕對有維持防疫標準與生活規範，要國民黨先說明是哪一個標準。

陳時中於疫情記者會上澄清，表示當天的餐會不是外傳的招待所，是一間餐廳，而自己與正崴集團董事長郭台強則是第一次見面，過去兩人只有在電視上看過彼此。

陳時中說，當天唱歌時，大家都有維持好安全社交距離，或許移動時經過有一些肢體接觸，但基本上還是在安全的範圍內。

陳時中也自嘲，這一年多來參加過許多餐會，幾乎每一場都是一說完話，主持人就要求唱歌，所以大概這類相片、影片會很多，還希望唱得不好請大家多包涵。

不過唱歌影片流出後，陳時中最擔心的反而是動作被嫌「吊兒啷噹」，他今天也特別澄清，「大家可以去比對自己過去跟詹雅雯一同唱歌的動作，其實也是差不多，因為我不是專業藝人，沒有這麼多動作，就只是習慣上用同一招到底，不是故意要『吊兒啷噹』，還讓大家見笑。」