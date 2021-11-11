新北市黃金博物館推優惠活動，只要11日來黃金博物館參觀，2人同行，淘金體驗第2人即享免費優惠，館內金采賣店也於11日起推出2組特價限定福袋。（黃金博物館提供）

新北市黃金博物館推優惠活動，只要11日來黃金博物館參觀，2人同行，淘金體驗第2人即享免費優惠，館內金采賣店也於11日起推出2組特價限定福袋。（黃金博物館提供）

新北市黃金博物館推優惠活動，只要11日來黃金博物館參觀，2人同行，淘金體驗第2人即享免費優惠，館內金采賣店也於11日起推出2組特價限定福袋，還有得獎出版品優惠活動。雙11來黃博，超級划算！

最受歡迎的淘金體驗，在11月11日至14日，共計4天，只要2人一同購票，1人即享免費優惠！此外，自11月11日至11月21日，金采賣店除推出2款限定福袋，還有「進礦山找科學」及「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本優惠組合。福袋內容不僅豐富多元，包括黃金文具三件組、黃金名片手機座、山城遇見愛萬用手札及老照片明信片套組等，更祭出超優折扣，歡迎民眾把握機會，踴躍到館選購。

黃金博物館謝文祥館長表示，雙11購物節除歡迎親朋好友一起結伴來館參觀，也推出得獎出版品優惠組合來歡迎親子同遊。暢銷圖書「進礦山找科學」獲「國史館臺灣文獻館推廣性書刊類佳作」，並入選文化部41梯次中小學生讀物選介，深獲家長歡迎；而「金瓜石—金仔山的黃金歲月」繪本，描述金瓜石百年採金歷史，也入選文化部第43梯次中小學生讀物選介。

活動期間，一次購買兩本書，即可以10元加購黃金文具組，數量有限，售完為止。此外，只要是新北市模範生暨優秀身心障礙學生憑「榮耀卡」到金采賣店消費，自營文創商品享9折優惠！雙11活動訊息請參考黃金博物館臉書。