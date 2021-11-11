遭車禍路殺的歐亞水獺進行檢傷，並了解有無檢測是否有其他組織病理、病毒、細菌、寄生蟲感染情形。（金門縣府農林科提供）

縣府提醒秋、冬是水獺活躍季節，鄉親和遊客行車經過牠們經常出沒的熱點，應放慢車速多加留意。（李金生攝）

金門在17天內發生2起保育類水獺遭車禍「路殺」憾事，縣府提醒秋、冬是水獺活躍季節，鄉親和遊客行車經過牠們經常出沒的熱點，應放慢車速多加留意，讓這種珍稀保育類動物在金門有更安全的生活環境。

瀕絕保育類野生動物「歐亞水獺」在台灣地區及大陸沿海僅金門仍有穩定發現，根據台大教授李玲玲的3年野地調查，估計全島數量只有100至200隻左右，且在棲地破碎化包括水系斷絕、植被持續消失下，面臨生存和繁衍嚴重危機。

10／23日在金湖鎮太湖前方路段，有1隻水獺被車子撞死，11／9晚間又有1隻成年水獺在環島北路3段遭車禍死亡，2起路殺事件讓保育團體扼腕不已。

縣府建設處表示，每年入秋後至隔年春季為水獺的活躍期，特別在環島北路3段、太湖周圍路段、瓊安路、高陽路、金沙水庫周邊都有水獺出沒的蹤跡，加上地區面臨50年來最嚴重的乾旱，許多湖塘水域乾涸，在棲地壓縮及繁殖季節的相互作用下，歐亞水獺易因領域競爭或尋找食物而遷徙移動，尤其在傍晚後至午夜前水獺開始四處覓食，而人車仍頻繁活動時，更容易發生路殺情事。

建設處長陳祥麟表示，歐亞水獺在台灣本島已全面滅絕，目前僅在金門有野外族群，數量稀少估計約200隻，近年縣府委託專業團隊監測水獺生活動態，發現金門地區水獺雖早已習慣並生活在各類人工設施環境，但溪流中仍有許多早期不友善、過高或過陡的人工壩體等設施，縣府已針對水獺出沒熱點，加強設置水獺友善階梯、導引網、告示牌等設施，也強化遊蕩犬貓捕獲作業，同時與在地社區合作共同巡守，及時發現並降低水獺的生存威脅。

縣府未來也將檢討並釐清路殺可能原因，強化機關單位間橫向聯繫，來改善棲地環境，並評估以生態廊道、涵管、或加設施工圍籬等相關導引友善設施來增加水域棲地的連通性，以避免再次發生路殺事故。

建設處強調，縣府今年起也啟動水獺生態給付機制，民眾如有發現傷病或死亡之水獺個體，並通報1999、縣府相關單位前往救援或處理，經確認不是蓄意傷害捕捉行為，即核發通報獎勵金，希望這些傷病或死亡個體，可以提供許多水獺的威脅因子，作為相關單位改善棲地環境的依據，同時提供水獺習性、生理等有用資訊。