嘉義縣某鄉鎮市代主會周姓主席疑因經費核銷問題涉及貪汙疑慮，前天被傳喚交保後，檢調11日欲拘提，不料周姓主席早一步聞風而逃，一度手機關機失聯，檢調大規模找人，剛才傳出已找到人，展開調查中。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站，9日到某鄉鎮代表會搜索，陸續帶回2名職員及周姓主席，經訊問，由於代表會正在開定期會，檢方諭知周姓主席以10萬元交保，2名職員請回。

代表會定期會於10日結束，縣調查站幹員今天到周姓主席的住處欲拘提他，但疑有人通風報信，周姓主席早一步離開，調查員撲空，帶回1名女子，並大規模找人，周姓主席手機打不通，一度失聯，下午傳出檢調已拘提周姓主席到案。

據了解，周姓主席疑因代表會採購經費核銷有浮報虛報之虞，而遭人檢舉涉貪，檢調獲報展開調查。

該代會副主席透露，2名職員應是聽命行事，至於主席個人的私事他不清楚，無法置評。

周姓主席曾於2014年九合一選舉競選鄉鎮代表時，涉嫌賄選，一審被判有期徒刑4年，但上訴二審後改判無罪。