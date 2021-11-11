目前春節返台檢疫方案有14天、10＋4與7＋7三方案，民眾自己也霧煞煞，新北市長侯友宜11日受訪表示，方案一變再變，最困擾的絕對是防疫旅館業者，中央訂定政策一定要想得周全，也要給大家多一點時間準備。

侯友宜說，他知道中央是為了讓返鄉國人都能找到適當防疫旅館 ，但從14到10＋4到7＋7，防疫旅館本來就不夠用，一下要調整轉換，業者確實非常困惑。

侯友宜說，新北目前除了不斷擴充防疫旅館量能以外，也全力協助業者調整，另外防疫計程車、運輸巴士也會做好配套。

有業者私下透露，政策一改再改，每間房都要重新通知，也有不少人因家裡無法符合獨立衛浴的規定，也不一定想改。

新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，中央目前正在跟各縣市開會聽取意見，目前業者反映問題，多是政策調整，每間預定房都要重新通知改房，另有不少旅客機票已經訂好，改機票時間也會增加不少成本。

蔣志薇表示，由於目前國旅也逐漸回春，業者也在國旅與成為防疫旅館間抉擇，新北市年底前至少會有2908房，並持續擴充量能，也持續希望中央能夠媒合短期旅館加入防疫旅館方案，全力衝刺房間數。