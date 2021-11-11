台中市宋姓男大學生駕車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，遭到車主張姓小開聯手2名惡少打到頭部受創顱內出血昏迷，目前正在台中榮總加護病房急救，引爆全台民眾怒火，張姓惡少爸11日開記者會代子公開道歉，父母再到醫院下跪求情，女主播張齡予不禁開砲富少：「真的不知道他本人有沒有感覺羞恥...。」

張齡予今在臉書針對此則轟動全台的社會新聞發表看法，她感傷惡富少早有暴力前科，家人卻沒有及時協助孩子找出身心問題，「絕對不是騙自己"年輕人就是這樣"、"我的孩子平常不是這樣"，把頭埋在沙子裡，不負責任的放任孩子，甚至給出了豪車卻沒有辦法控管孩子的交友、生活環境，讓他越走越偏，越來越囂張，導致悲劇。」

瑪莎拉蒂惡少爸媽今到榮總前哭著求原諒。（圖／中時資料照）

張齡予認為遇行車糾紛就把人打到顱內出血，已經不是惡少母親在台中榮總前下跪道歉說的「他真的一時衝動，年輕人就是這樣」就能帶過，這只能代表失職父母賺再多錢都是枉然；她也痛批打人的富惡少：「一個已經成年的人，做錯事要爸媽出面道歉、下跪，真的不知道他本人有沒有感覺羞恥...。」

張齡予祈禱重傷的宋姓男大生早日康復，同時轉分享老台中人謝宗學醫師的貼文，內容指出在台中開車注意事項，「第一，開車時遇到紅燈停止時，眼睛不要東張西望看旁邊開車或騎車的人，第二，開車時遇到行車糾紛，能不下車就不下車，馬上報警等待警察趕到現場處理後，才能下車脫離車體的保護。」