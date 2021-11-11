上曜 (1316)第三季在納入子公司永捷所投資的信立、斐成之營運表現，集團總資產突破百億元，上曜前三季營收7.92億元，淨利4813.4萬元，年增33.21％。隨著上曜建案完工陸續入帳、聚胺酯樹脂穩健銷售，加上目前現金及約當現金已攀升至11億元，有助支援長期發展規劃。

上曜表示，受惠台灣疫情自8月起逐漸控制後，房地產市場交易氛圍轉趨正面，南臺灣房市因房價基期低，且區域發展與企業投資題材不斷；目前旗下成屋的帝凡內、已完工且銷售率達近9成的梅菲爾詢問火熱，成交速度均比去年同期倍增，有信心在未來半年內將所有餘屋完銷。

上曜旗下「湖美帝璟」已完成鷹架拆除，不僅是電影《做工的人》之拍攝場景，且以台南最高樓層(樓高29層)點燈亮相，成為大台南地區指標性、最高單價的高層住宅建案。五年前以每坪開價30～50萬推出，銷售率達4成即封盤先建，至今每坪開價已達40～60萬元，可見南台灣房市因剛性購屋需求推升的現象，單價有機會再次挑戰台南高層住宅新高，有實力可成就為城市美學新地標。

上曜指出，「湖美帝璟」預計年底至明年初取得使用執照，有利明年營運活絡躍進。另，布局於台南九份子重劃區北基地新建案「湖映白」訴求樓高最高的純住宅超高樓輕奢豪宅，也在11月開始推案；每日預約已高達50組詢問。