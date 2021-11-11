綠營立委林楚茵11日於財政委員會指出，近日不少社群平台都出現商家私下在線上交易行為，可能涉及逃漏稅情況。財政部長蘇建榮及財政部賦稅署長許慈美則表示，將加強查核並修正行政命令，杜絕網路商家逃漏稅行為。

林楚茵秀出截自臉書Marketplace及LINE群組的圖片，其中販售的商品直稱「清倉價！僅剩25套！」、「買大送小、多組優惠」，這些明顯不是一般民眾出清二手物品、而是營業人銷售的用詞，她建議財政部應盡快查核這些社群平台交易潛藏的逃漏稅行為。

財長蘇建榮表示，財政部有注意到社群平台上營業人交易的行為，國稅局會去蒐集資料。

財政部賦稅署長許慈美指出，這些交易國稅局會透過主動蒐集和網路機器人過濾資料的方式，找出屬於營業人交易的部分、進而查緝逃漏稅等情事。由於目前仍有些網路平台未配合《稅捐稽徵法》提供上面的交易資料，將透過修正稅籍登記原則賦予平台提供交易資料的義務，以補上漏洞。

許慈美也強調，財政部已經進行修法並將進行預告，針對賣家部分將要求揭露其統一編號；社群平台部分，會增加其保留交易資料的義務，以供未來在國稅局有查核需要的時候，必須依法配合提供。

林楚茵建議，政府不應該讓社群平台成為違禁品流竄的樂園、漏稅的天堂，除了行政部門更積極查緝外，也應透過法令修正讓這些境外平台負起應有的責任。