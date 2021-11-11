疫情讓宜蘭縣的媽祖文化節、童玩節停辦，縣府將預算作為振興方案，7400餘萬元的預算今天（11日）在議會二讀會時表決過關，但民進黨宜蘭縣議會黨團批評「有振興之名，無振興之實。」縣府回應說，縣府每一塊錢都有用在刀口上，會讓這筆錢發揮最大的效益。

7400餘萬元的振興方案中，一般事務費達3458萬元，獎補助費3980萬元，綠營議員批評一般事務費太高，用在文宣、廣告等一般事務費，至少要調整其中一半的預算，用在實際的紓困上。但藍綠協商過程未取得共識，在國民黨與無黨籍等議員支持下，縣府振興方案以壓倒性的18票過關。

會後民進黨縣議員張秋明批評，縣府的振興方案連計畫書都沒有，縣議員簡松樹指振興方案有3400餘萬用在行政費用上，這部分應該撥入產業系統中才算振興。

縣議員陳俊宇表示，疫情讓各行各業非常辛苦，縣府提出追加減預算，要用7400餘萬來振興，民進黨團非常期待，但3400餘萬用在拍影片等用途，應調整在預算上做更正。陳文昌則批評，縣府振興預算是全台最少，而且還沒花在刀口上。

縣府祕書長林茂盛表示，第2次追加減預算與總預算，所製作的預算書標準都一致，也會應議員要求盡量提供資料，會中工旅處也有說明編列內容與用途，不至於有資料太少、無法呈現振興內容的問題。

林茂盛表示，這筆振興預算一開始計畫購買疫苗讓縣民施打，因中央統一購置讓國人施打，所以挪移到振興方案，一般事務費中有1800萬元是活動行銷觀光，不論是影片拍攝、宣導伴手禮美食，都是要讓外界清楚宜蘭之美。

他強調，縣府希望能將宜蘭行銷出去、帶動國人來宜蘭旅遊，讓五倍券全都投入在宜蘭，提升各行各業的效益、振興宜蘭的經濟，縣府希望能將這筆預算的效益放大，也會充分考量將每一塊錢用在刀口上。