遼寧：暴雪致超640萬頭畜禽死亡，已派出6個指導組。（大陸央視新聞）

大陸央視新聞11日報導，大陸北方本輪暴雪天氣以來，遼寧省農業農村廳每天兩次調度全省畜牧業災情，並及時上報農業農村部。據不完全統計，截至10日16點，全省受災養殖場（戶）1.16萬個，倒塌畜禽舍及附屬設施面積676.16萬平方米，死亡畜禽640.50萬頭（隻）（禽類死亡為主），直接經濟損失人民幣17億元以上。

遼寧省農業農村廳6日根據氣象部門對本次寒流天氣預測，提前對畜牧業防災工作進行了周密部署。暴雪天氣第二天，又緊急印發了關於做好畜牧業防災救災和災情報送工作的通知，組織各級農業農村部門深入基層，全面掌握本次寒流天氣對畜牧業造成的影響。11月10日，遼寧省農業農村廳迅速成立6個災情核查指導組，分赴災情較嚴重的地區開展調研指導，實地瞭解各地受災情況和抗災救災工作安排。

市縣農業農村部門正在災情一線組織養殖場（戶）開展生產自救。

一是核查統計畜禽圈舍倒塌損毀、畜禽死亡情況及養殖設備、飼草料損失情況，積極爭取救災資金。

二是指導受災養殖場戶搶修加固畜禽圈舍、糞汙處理等生產設施，消除隱患，完善配套設施，為災後恢復生產提供保障。

三是指導養殖場戶通過網站、報刊及當地業務部門等多種途徑及時了解畜禽種苗、畜禽產品、飼料獸藥等供求資訊，積極為邊遠的災區調配畜禽種苗，保證所需疫苗、飼料等物資供應，確保災後恢復生產需要。

四是加大技術服務力度，指導養殖場戶加強畜禽的飼養管理，針對不同畜禽飼養品種、不同飼養模式，及時調整飼料營養比例，增加能量飼料，提高飼料標準和營養水準，迅速恢復畜禽體況。同時注意飲水清潔、不使用受潮發黴飼料，注意通風防濕，保證畜禽儘快恢復到正常的生長環境和生長週期。

五是指導做好災後死亡動物的無害化處理、災後動物防疫和集中消毒、動物疫情的排查和疫病監測等相關工作。