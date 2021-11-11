由於市場擔心通貨膨脹後市發展，即使當地政府表示景氣正在復甦中，11日韓股還是繼續下探2900點關卡。11日KOSPI拉尾盤下，最後收2925.16點，跌5.01點或0.17%。同時，韓元走升，公債殖利率也上揚。

韓國央行11日表示，由於出口持續強勁，當地景氣正在復甦正軌上，不過，現在卻面臨許多不確定因素。其中之一，就是全球供給鏈的斷鏈現況可能會造成許多連鎖負面效應。

另外，由於民間消費變強，韓央行指出，當地經濟成長看起來如同先前預期那般穩健。不過伴隨而來的通貨膨脹問題將超過原先預估。

個股中，三星電子跌0.42%，SK海力士跌0.92%，LG化學漲2.44%，Naver則跌1.81%。另外，外資買超949億韓元。

美元兌韓元約在1180.8價位，韓元升0.01%，2021年迄今，韓元兌美元已貶8%。

韓國3年期公債殖利率漲3.6個基本點至1.912%，而10年期的也漲3.6個基本點至2.343%。