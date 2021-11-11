美國消費者通膨創31年新高，恐加速聯準會(Fed)加速緊縮，VIX恐慌指數與美債殖利率齊升，拖累近期領頭大漲的科技股與半導體族群，周三美股四大指數全面重傷。台股跟跌，周五開跌32.47點報17527.18點，10月營收月減1成的台積電面臨600元保衛戰，半導體類股領跌，大盤大跌156點，最低觸17403.48點，摔下5日線、17500關，盤面鋼鐵等傳產硬朗，金融股挾優異基本面力撐大局，高價IC設計相對抗跌，中小型股表現相對活潑，盤中緩步上坡，跌幅逐步收斂，但午後貨櫃三雄遭摜殺，大盤再度回落，5日線確定失守，終場收跌107.13點或0.61%，收17452.52點，成交金額4010.52億元，也是自8月24日以來量能再度回到4000億元以上水準。

外資連2日共賣超71.4億元，11月以來仍買超446.18億元。今日外資(不含外資自營商)賣超70.6611億元，投信賣超3.2065億元，自營商賣超5.7532億元，三大法人賣超79.62億元。5日均線17453.15點，10日均線17258.84點，20日均線17084.33點。5日RSI為68.26，10日RSI為67.95。從技術面分析，法人認為，投資人在指數逼近前波高點17633點之際居高思危，趁國際股市表現不穩、市場擔憂通膨惡化的心理因素浮現時，先行獲利入袋。

權值王台積電10月因出貨減少影響，營收月減逾1成，為近3個月低水準，周三台積電ADR也滑落跌2.94%至118.2美元，周四台積電(2330)開盤直摔12元達600元，午後跌幅收斂，終場收跌0.98%至606元，守住600元關卡。台股ADR僅剩中華電ADR獨紅，聯電(2303)、日月光投控(3711)之半導體同步走弱，分別收跌1.43%、1.44%。台積電、鴻海(2317)、聯發科(2454)10月營收全數呈現月減，鴻海跌1.38%，聯發科中午跌幅收斂、僅跌0.42%。面板雙雄，友達(2409)、群創(3481)則多方無力，午後齊翻黑收跌約0.5%。

高價股部分，股王矽力-KY(6415)小紅收漲0.1%至4885元，股后信驊(5274)獲外資升價至3000元關卡，早盤翻紅漲0.93%至2710元，力旺(3529)、大立光(3008)也分漲0.64%、0.48%，富邦媒(8454)則翻黑跌1.74%。

電子股被周三美股科技股拖累，台股上市漲幅前五大全由傳產股包辦，除了漲勢冠亞漲逾1%的玻陶、鋼鐵外，隨後依序為電機、水泥、營建類股。由台玻(1802)鴻頭當道領軍玻陶類指收漲3.58%，威致(2028)、海光(2038)也挾營收利多加上美鋼鐵利多衝上漲停，鋼鐵類指強攻收漲1.63%，金融類指亦漲0.17%。而航運股中海空不同調，進入第4季貨運傳統旺季，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)續翱翔，再寫波段新高價，收漲9.27%、5.24%，為上市成交量前2名，而成交量第三為長榮(2603)，但貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)午後全遭摜殺跌約8%，萬海因營收月減，終止連續8個月的成長，更摔下跌停；BDI指數升至一周高點，但散裝四維航(5608)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)等也跌逾2-3%。航運類指收跌5.41%，上市跌幅最劇，成交比重略增至23.78%。半導體、電子也跌0.92%、0.7%，跌幅居二、四名，成交比重略降至30.14%、55.36%。

特斯拉(Tesla)股價強彈，帶動概念股泰鼎-KY(4927)、IET-KY(4971)、詮欣(6205)等走勢強勁，康普(4739)、美琪瑪(4721)漲勢也再起。市場另一焦點元宇宙，概念漲多修正，指標宏達電(2498)周四為限制交易最後一天，一度殺至跌停，終場收跌7.7%，威盛(2388)股價衝破百元大關後翻黑收跌2.7%，鈺創(5351)亦見拉回，智崴(5263)翻黑，位速(3508)、建達(6118)則再攻漲停。

蘋果新iPhone搭年底購物旺季，蘋概股族群營收受到關注，尚立(3360)、台表科(6278)、旺宏(2337)、南電(8046)、萬潤(6187)等股價湧財報利多而傑出。第3季記憶體價跌，模組廠業績紛滑落，威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等股價小落寞。10月營收、第三季財報績優股，泰鼎-KY(4927)、帆宣(6196)、銘異(3060)漲停，盛餘(2029)、華榮(1608)等股價亦可圈可點。挾低軌衛星題材的建漢(3062)漲停創波段新高。

據第一金投顧晨訊表示，美股終結連8紅漲勢，不過在多頭格局未破下，台股仍有機會續攻，惟上檔17800~18100壓力較大，5日線可作為短多支撐。選股部分，績優股可續留意，類股部分，航運、網通、主機板、IC設計等也持續有資金運作，不過，市場主流輪動快速，技術面的停損停利機制要拿捏得宜。

有鑑於美國聯準會(Fed)升息決議是基於看好經濟前景，且隨著新景氣周期啟動，將迎來4至6年的正向循環。法人表示，多家重量級企業法說會釋出對第4季正面看法，年底作帳行情可期，台股仍有高點可期，建議逢低擇優布局。