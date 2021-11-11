富采(3714)今日舉行法人說明會，公司指出，本季消費型產品需求下滑，Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，本季Mini LED與高階紅光部分持續滿載，第四季營收預估相較第三季不會超過二位數字的下滑。

晶電今年第三季的mini LED占營收比重已超越三成，至於mini LED占整體富采已逾二成。富采財務長財務長張博儀表示，Mini LED占富采營收占比3成的目標暫未達成，主要是客戶稍有延期，但占比仍明顯高於兩成，且現在到明年看法都還算客觀。整體第四季的毛利率則可參考第二季，獲利也可參考第二季。

晶電董事長范進雍今日表示，第三季Mini LED需求強勁，第四季持續看旺，其他運用方面，車用、植物照明第四季需求強勁，預計第四季車用表現更好，第四季的植物照明也仍暢旺，強勁需求望延續至明年；感測方面的消費型產品需求趨緩，加上貨櫃船運影響，TV、手機背光等消費性產品的營收會受到影響。

隆達董事長蘇峰正表示，第三季是背光旺季，第四季消費性產品的需求下滑，公司的Mini LED背光領先推出運用於notebook的產品，以及TV也有這些運用，將持續優化產線，明年再擴一條自動化的Mini LED產線，此外，該產品用於儀表板也有不少的design in，明年下半年應用在車用會開始發酵。另外，疫情影響下，UVC殺箘產品也推出不少新品。

富采今年資本支出調整為50~55億元，比原本規畫的65~75億元下滑，部分金額延至明年支應。此外，今年折舊費用為55億元，

富采今年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。累計今年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。

富采第三季營收103.29億元，其中，晶電營收為72.4億元，隆達營收為30.89億元。富采前三季營收265.72億元，其中，晶電營收為185.83億元，隆達營收為79.89億元。