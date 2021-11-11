米老鼠也準備進軍「元宇宙」（metaverse）了，華特迪士尼公（Walt Disney）執行長查佩克（Bob Chapek）周三表示，迪士尼娛樂集團正準備來場科技大躍進，跳進最先由科幻小說作家們想像的虛擬現實（virtual reality）世界，將打造「元宇宙」裡最快樂的地方。

近來臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）引爆了「元宇宙」熱潮，除了宣布臉書改名為「Meta」，亦宣布該公司未來將致力於開創一個強大的3D環境，在這個虛擬環境中，用戶的數位分身可以工作、外出消磨時間，也能追求他們的嗜好。

其他大公司，包括遊戲開發商Roblox和Epic Games，以及軟體巨頭微軟等也都表態將著手打造自己的「元宇宙」。不過，迪士尼除了丟出了這個讓矽谷為之振奮的流行語之外，並沒有提出太多與「元宇宙」相關的具體細節。

查佩克周三在法說會上表示，進入這個新的數位領域與迪士尼歷史悠久的技術創新理念是一致的，迄今我們所做的努力只是開啟一個序幕，讓我們能夠將真實世界和數位世界更加緊密的連結，讓我們能在「迪士尼元宇宙」（Disney Metaverse）裡海闊天空地述說著故事。

查佩克在接受CNBC訪問時表示，他將「迪士尼元宇宙」設想為 Disney+串流媒體服務的延伸。迪士尼前數位部門執行副總裁Tilak Mandadi在2020年曾在LinkedIn上發表有關於創造元宇宙主題樂園的想法，透過可穿戴式裝置、智慧手機和數位接入點讓真實和數位世界融合在一起。